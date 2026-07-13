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Lübnan Meclis Başkanı Berri, Suriye Halk Meclisi Başkanı seçilen Avvak'ı tebrik etti

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Halk Meclisi Başkanlığına seçilen Abdülhamit Avvak'ı kutladı ve Suriye için güvenlik, ilerleme ve istikrar diledi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından oluşturulan Halk Meclisi'nin başkanlığına seçilen Abdülhamit Avvak'ı kutlayarak, görevinde başarılar diledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Berri, Avvak'a gönderdiği mesajında, Lübnan Meclisi üyeleri adına Suriye Halk Meclisi Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla "en içten" tebriklerini iletti.

Avvak'a yeni görevinde başarılar dileyen Berri, Suriye için de güvenlik, ilerleme ve istikrar temennisinde bulundu.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından dün ilk kez toplanan Halk Meclisi'nde yapılan oylamada 99 oy alan Avvak, Meclis Başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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