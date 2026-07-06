Lübnan Meclis Başkanı Berri'den Netanyahu'nun Hristiyan köylerin ilhakı iddiasına tepki

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan'ın güneyindeki bazı Hristiyan beldelerin İsrail'e katılmak istediği yönündeki iddialarını" reddeden sınır beldelerine destek vererek, İsrail'in bu söylemlerini "fitne çıkarmayı amaçlayan yalan ve uydurma" olarak nitelendirdi.

Emel Hareketinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan açıklamaya göre Berri, sınır köy ve beldelerindeki belediye başkanları ile dini temsilcilerin Netanyahu'nun iddilarına karşı yaptığı açıklamalara dikkati çekti.

Berri, söz konusu beldelerin halkı ve önde gelen isimlerinin sergilediği tutumun, topraklarına ve kimliklerine bağlılıklarının güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, "Ulusal aidiyetlerinden hiçbir koşul altında taviz vermeyecekler." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin yaydığı "yalan ve uydurmalara" kanılmaması uyarısında bulunan Berri, bu söylemlerin sınır bölgelerindeki halk arasında fitne çıkarmayı amaçladığını savundu.

Berri, "Sınır bölgelerindeki halkın ortak derdi, yarası, umudu ve acısı; savaşın sona ermesi, toprağın kurtarılması, evlerine dönmeleri ve İsrail saldırılarının her gün yıktığı yerlerin yeniden imar edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Berri, Lübnan devleti ile Arap ve uluslararası toplumun, Lübnan'ın güneyinde devam eden sistematik yıkım ve köylerin havaya uçurulmasını durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in bu uygulamalarının, Lübnan'ın güneyindeki geniş bölgeleri yaşanamaz hale getirme niyetini ortaya koyduğunu ifade eden Berri, "Sistematik yıkım ve köylerin havaya uçurulması artık bugün olduğu gibi sessizlikle karşılanabilecek bir durum değildir." dedi.

Dün Fox News kanalına konuşan Netanyahu, Lübnan'daki bazı Hristiyan köylerin, Hizbullah'a karşı "İsrail tarafından ilhak edilmeyi istediğini" iddia etmişti.