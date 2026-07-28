Lübnan'da ateşkes ihlali ve ev yıkımları ele alındı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Başbakan Nevvaf Selam, ülkedeki son gelişmeleri ile İsrail'in ateşkesi ihlal ederek güneyde işgal ettiği köylerde evleri yıkmasını ele aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Berri, Selam'ı Beyrut'taki Ayn et-Tine'de bulunan Meclis Başkanlığı konutunda ağırladı.

Görüşmede, İsrail'in ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesi ile Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki köylerde evleri patlayıcılarla havaya uçurup yıkmaya devam etmesi ele alındı.

Ülkedeki siyasi gelişmeler ve sahadaki durumun da masaya yatırıldığı görüşmede, Selam'ın beraberindeki bakanlar heyetiyle 26 Temmuz'da Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçları değerlendirildi.

Kaynak: AA