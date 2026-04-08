Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 254 kişi için 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Lübnan hükümeti, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 254 kişi nedeniyle 9 Nisan 2026 tarihini ulusal yas günü ilan etti. Bayraklar yarıya çekilecek ve kamu kurumları kapalı olacak.

Lübnan hükümeti, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda bugün 254 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 1 günlük ulusal yas ilan etti.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Nevvaf Selam İsrail saldırılarının hedefi olan, yaralanan ve hayatını kaybeden yüzlerce masum ve silahsız sivil için 9 Nisan 2026 Perşembe gününü ulusal yas ilan etti." ifadesi kullanıldı.

Hükümet binalarının, kamu kurumlarının ve belediyelerin kapalı olacağı belirtilen açıklamada, bayrakların da yarıya indirileceği ve televizyonlardaki yayın akışının yasa göre uyarlanacağı kaydedildi.

Başbakan Selam'ın başta saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Lübnan halkına en derin taziyelerini sunduğu açıklamada, yaralılara için acil şifalar dileğinde bulunuldu.

İsrail saldırılarının durdurulması için Lübnan'ın tüm siyasi ve diplomatik çabalarını seferber ederek Arap ülkeleri ve uluslararası çevrelerle temaslarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesinde bir binayı bombalamıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
