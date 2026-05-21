Lübnanlı üst düzey kaynağa göre İsrail ile güvenlik görüşmelerinde öncelik "İsrail'in çekilmesi ve kalıcı ateşkes"

Lübnanlı kaynak, ABD arabuluculuğunda 29 Mayıs'ta Pentagon'da yapılacak görüşmelerin teknik ve askeri nitelikte olduğunu, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin ana gündem olduğunu açıkladı.

Lübnanlı üst düzey bir kaynak, ABD arabuluculuğunda İsrail ile 29 Mayıs'ta yapılması planlanan güvenlik görüşmelerinin teknik ve askeri nitelikte olacağını belirterek, "İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, Lübnan ordusunun bu bölgelere konuşlandırılması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin" görüşmelerin temel gündem maddeleri olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı kaynak, ABD himayesinde 29 Mayıs'ta Pentagon'da düzenlenecek güvenlik toplantısına, Lübnanlı subaylardan oluşan bir heyetin katılacağını ifade etti.

Bu kapsamda Washington'da Lübnanlı ve İsrailli askerlerin katılacağı toplantının teknik ve askeri nitelikte olacağına işaret eden kaynak, görüşmede sahada atılabilecek adımların ele alınacağını kaydetti.

İsrail'in son dönemde işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi, bu bölgelere Lübnan ordusunun konuşlandırılması ve 17 Nisan'da yürürlüğe giren geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi konularının, görüşmelerin ana gündemi olduğunu vurgulayan kaynak, diğer dosyalara ise ancak bu başlıklarda ilerleme sağlanmasının ardından geçileceğini vurguladı.

Kaynak, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, İsrail'in ateşkese uyması için ABD'nin Tel Aviv üzerindeki baskısını artırması amacıyla temaslarını sürdürdüğünü aktardı.

Lübnanlı kaynak, hem İsrail'in hem Hizbullah'ın ateşkes konusunda ilk adımı karşı taraftan beklediğini savunarak, İsrail'in Hizbullah'tan önce ateşkesi uygulamasını talep ettiğini, Hizbullah'ın ise İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının durdurulmasını şart koştuğunu belirtti.

ABD'de 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen son müzakere turunda tarafların, müzakere sürecinin çerçevesini belirlemeyi amaçlayan bir "niyet deklarasyonu" taslağını ele aldığını aktaran kaynak, ancak görüşmelerde henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti.

Lübnan'ın Arap ve dost ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü kaydeden kaynak, Beyrut yönetiminin önceliğinin ateşkesin kalıcı hale getirilmesi olduğunu, Lübnan'ın ABD'li arabulucuya da "ateşkesin gelecekte atılacak tüm adımların temel anahtarı olduğu" mesajını ilettiğini sözlerine ekledi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, Pentagon'da İsrail ile yapılması planlanan güvenlik konulu görüşmelerin siyasi süreçten bağımsız olmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

