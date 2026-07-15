Lübnan, İsrail saldırısında hayatını kaybeden askerinin naaşını teslim aldı

Lübnan ordusu, İsrail saldırısında hayatını kaybeden ve cenazesi İsrail tarafından alıkonulan bir askerinin naaşını, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla teslim aldığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 19 Nisan'da irtibatı kesilen Patrick Bekaryan isimli askerin, aracının İsrail ordusunca hedef alınması sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tarafından alıkonulan Bekaryan'ın naaşının, bugün ICRC aracılığıyla teslim alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda çok sayıda Lübnan askeri hayatını kaybetmişti.