Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki İsrail saldırısında bir askerinin öldüğünü duyurdu
Lübnan ordusu, İsrail'in ateşkese rağmen Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırısında bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ateşkes ihlalleri sürüyor.
Lübnan ordusu, İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırısında 1 askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye'deki Kefer Rumman-Hardali yolu arasında düzenlediği hava saldırısında bir askerin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 1 Lübnanlı askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Lübnan ordusu ayrıca gün içinde, İsrail'in ülkenin doğusundaki Karun Gölü çevresine dün düzenlediği hava saldırısında 1 askerinin öldüğünü açıklamıştı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.