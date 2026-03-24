Lübnan: Büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiği anlamına gelmiyor

Lübnan, İranlı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edilmesi ve 'istenmeyen kişi' ilan edilmesinin Tahran ile olan diplomatik ilişkilerin sona erdiği anlamına gelmediğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, bu kararın Viyana Sözleşmesi'ne dayandığını ve Lübnan'ın iyi ilişkileri sürdürme arzusunu vurguladı. Şeybani'nin, Lübnan iç politikasına müdahalede bulunduğu iddialarıyla birlikte, ülkeden ayrılması için kendisine süre verildiği belirtildi.

Lübnan, İranlı Büyükelçinin akreditasyonlarının iptal edilmesinin ve "istenmeyen kişi ilan edilmesinin" Tahran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğini belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Büyükelçi Şeybani'nin akreditasyonlarının geri çekilmesi kararının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca alındığı belirtilen açıklamada, "Bu karar İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Şeybani'nin "Lübnan'a atanmış bir büyükelçi olarak diplomatik normları ve yükümlülükleri ihlal ettiği" aktarılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin diplomatların ev sahibi ülkelerin içişlerine müdahale etmesini yasakladığı hatırlatıldı.

İranlı Büyükelçi'nin "Lübnan'ın iç siyasetine müdahale eden ve hükümet kararlarını eleştiren söylemlerde bulunduğu" savunulan açıklamada, ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanlığına danışmadan gayrı resmi bir şekilde Lübnan kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan'ın karşılıklı saygı ve başka ülkelerin içişlerine karışmama esasına dayalı olarak İran ve diğer ülkelerle iyi ilişkileri sürdürmeye bağlı olduğu kaydedildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edilerek "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Hacıosmanoğlu’nun son halini görenler tanıyamıyor

Bu halini unutun! Son halini görenler tanıyamıyor
Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yok artık Yamal

Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı

Yer: Konya! Boğarak öldürdüğü babasının cesediyle...

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler