Lübnan'ın güneyindeki Vadi Cilo'da UNIFIL devriyesine 12 el ateş açıldı

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki Vadi Cilo beldesi yakınlarında devriye görevi yapan askerlerine ateş açıldığını, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

UNIFIL'in ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Vadi Cilo'da rutin devriye yapan barış gücü askerleri, akşam saatlerinde yaklaşık 12 el ateşe maruz kaldı.

UNIFIL askerlerinin saldırıyı düzenleyen kişiye karşılık verdiği bildirildi.

Açıklamada, tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca Birleşmiş Milletler personelinin ve mallarının güvenliğini her zaman sağlama yükümlülüğü hatırlatıldı.

Barış gücü askerlerine yönelik kasıtlı saldırıların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Lübnan hükümetine olaya ilişkin soruşturma başlatma çağrısı yapıldı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Lübnan'ın güneyini işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA