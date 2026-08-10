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Mansuri'de Evlerine Dönüş Protestosu

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Lübnan'ın güneyindeki Mansuri'den yerinden edilenler, İsrail saldırılarını protesto edip evlerine dönüş talebiyle gösteri yaptı. Aileler, Lübnan ordusunun kontrol noktasında toplanarak, saldırıların durdurulmasını ve topraklarına onurlu bir şekilde geri dönme haklarını talep etti.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinden yerinden edilenler, saldırıları protesto etmek ve evlerine dönme talebiyle gösteri düzenledi.

Geçen hafta Mansuri beldesinden ayrılmak zorunda kalan aileler, beldenin dışında Lübnan ordusunun kurduğu kontrol noktasında bir araya geldi.

Ellerinde Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ordusunun beldelerine yönelik saldırılarının durdurulmasını talep etti.

Eylemcilerden Fatma Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beldemize geri dönme hakkımızı talep etmek için buraya geldik." dedi.

Ateşkesin ardından belde halkının, İsrail saldırılarının yol açtığı ağır koşullara rağmen evlerine dönerek yaşamaya başladığını aktaran Mansur, ülkenin güneyindeki tüm beldelerin İsrail işgalinden kurtarılmasını istedi.

Mansuri Belediyesi Meclis Üyesi Ahmed Safiddin de belde halkıyla dayanışma amacıyla barışçıl bir gösteri düzenlediklerini belirtti.

İsrail ordusunun belde halkını evlerinden ettiğini vurgulayan Safiddin, "Birkaç gün önce yapılan tahliye uyarısının ardından artık Mansuri'ye giremez hale geldik." ifadesini kullandı.

İsrail'in beldeye yönelik saldırılarına tepki gösteren Safiddin, "Buradan ilgili makamlara çağrıda bulunuyoruz. Normal hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Mansuri'de, Beyt es-Seyyad'da ve Mansuri Meşaa'da insanlar yeniden topraklarında, onurlu bir şekilde yaşayabilmeli. Bu bizim en temel hakkımızdır." diye konuştu.

İsrail ordusunun geçen hafta Mansuri ve çevresine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından bölgedeki çok sayıda aile evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA
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