Lübnan'da Hizbullah'a Sınırlama

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, hükümetin Hizbullah'ın ülkedeki güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasakladığını, sadece siyasi çalışmalarına izin verileceğini bildirdi.

Başbakan Selam, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Savaş ve barış kararının sadece devletin yetkisinde olduğunu" vurgulayan Selam, bu çerçevede Hizbullah'ın faaliyetlerinin siyasi alanla sınırlandırılmasının ve silahlarını teslim etmesinin gerekli olduğunu ifade etti."

"Hizbullah'ın attığı adımların Bakanlar Kurulu" kararlarıyla bağdaşmadığını belirten Selam, hükümetin, örgütün ülkedeki güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasaklama kararı aldığını kaydetti."

Hizbullah, gece saatlerinde Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik düzenlenen füze saldırısını üstlenmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.