Lübnan Hava Sahası Uçuşlara Kapandı

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Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü, ülkenin hava sahasının uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Hava sahası, 22:30 ile yarın 06:00 arasında kapalı olacak. Karar, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından alındı.

Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü, ülkenin hava sahasının yarın saat 06.00'ya kadar uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü'nün açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü'nün, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayez Resamini'nin talimatları doğrultusunda ülke hava sahasını bugün 22: 30 ile yarın 06: 00 arasında kapatma kararı aldığı ifade edildi.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'da bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesis ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

İran da İsrail'i karşı misillemede bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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