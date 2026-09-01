Haberler

Lübnan ve Ürdün'den Askeri İşbirliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Rudolf Heykel, Ürdün'de iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Rudolf Heykel, Ürdün'de iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Ürdün'ü ziyaret eden Heykel, başkent Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi.

Görüşmeye, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Ahmed el-Huneyti de katıldı.

Ürdün'ün Lübnan'ın yanında olduğunu dile getiren Kral Abdullah, ülkenin güvenliğini ve egemenliğini koruma çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Kral Abdullah, Lübnan ordusunun kapasitesinin artırılması ve sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması amacıyla 17 Eylül 2026'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmesi planlanan uluslararası konferansa tam destek verdiğini de kaydetti.

Heykel de Lübnan ordusunun kapasitesini artırmaya yönelik yardımlarından dolayı Ürdün'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırın altında yakalandı! Arif Kocabıyık'ın geçmişinden dikkat çeken detaylar

CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Erdoğan çiftine Kırgızistan'da asalet ve gücün sembolü hediye edildi

Herkes merak etmişti: Kırgız çocukların hediyesinin anlamı çok büyük

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Çin liderine bir adım fazla yaklaşmanın bedeli! Yaka paça uzaklaştırıldı

Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt