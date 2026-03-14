Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, BM Genel Sekreteri Guterres ile ülkedeki durumu görüştü

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve bir dizi BM yetkilisi ile İsrail'in hava ve kara saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumu ele aldı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Heykel'in Beyrut'un kuzeyindeki Yerze bölgesindeki ofisinde BM Genel Sekreteri ve beraberindeki heyeti kabul ettiği aktarıldı.

Görüşmede Lübnan'daki ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması, ateşkese uyulması ve Lübnan ordusunun silahları tekelinde toplama yönündeki planının uygulanması gerekliliği ele alındı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, Guterres'in çabalarını takdir etti ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) üslendiği rol ile Lübnan ordusu arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeye BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ve UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara da katıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.