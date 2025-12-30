Lübnan, İran'a "egemenliğine saygı" temelinde yeni sayfa açma çağrısı yaptı

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi'yi, iki ülke ilişkilerinde Lübnan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı temelinde yeni bir sayfa açmaya çağırdı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Recci, İranlı mevkidaşı Erakçi'nin Noel Bayramı ve 2026 yılının gelişi dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajına yanıt verdi.

Recci, Erakçi'ye mesajında barış ve refaha yalnızca Lübnan ve İran'ın değil, tüm bölgenin ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İkili ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini kaydeden Recci, İran'la dengeli ilişkilerin, Lübnan'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı temelinde inşa edilmesinin önemine dikkati çekti.

İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılması çağrısında bulunan Recci, Lübnan ile İran arasında güvenin tesisini güçlendirecek samimi ve şeffaf bir diyalogdan yana olduklarını yineledi.

Recci, 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Tahran'ın Lübnan ve bölgede "olumsuz" bir rol oynadığını belirterek "İran'ın politikaları, Lübnan ve bölgedeki istikrarsızlığın kaynaklarından biridir." ifadesini kullanmıştı.

Lübnanlı Bakan, ayrıca 10 Aralık'ta İranlı mevkidaşının Tahran'ı ziyaret etme yönündeki davetini kabul etmemişti.