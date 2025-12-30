Haberler

Lübnan, İran'a "egemenliğine saygı" temelinde yeni sayfa açma çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi'ye, iki ülke ilişkilerinde Lübnan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı temelinde yeni bir sayfa açma çağrısında bulundu. Recci, yapıcı bir diyalog ve dengeli ilişkilerin önemini vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi'yi, iki ülke ilişkilerinde Lübnan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı temelinde yeni bir sayfa açmaya çağırdı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Recci, İranlı mevkidaşı Erakçi'nin Noel Bayramı ve 2026 yılının gelişi dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajına yanıt verdi.

Recci, Erakçi'ye mesajında barış ve refaha yalnızca Lübnan ve İran'ın değil, tüm bölgenin ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İkili ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini kaydeden Recci, İran'la dengeli ilişkilerin, Lübnan'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı temelinde inşa edilmesinin önemine dikkati çekti.

İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılması çağrısında bulunan Recci, Lübnan ile İran arasında güvenin tesisini güçlendirecek samimi ve şeffaf bir diyalogdan yana olduklarını yineledi.

Recci, 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Tahran'ın Lübnan ve bölgede "olumsuz" bir rol oynadığını belirterek "İran'ın politikaları, Lübnan ve bölgedeki istikrarsızlığın kaynaklarından biridir." ifadesini kullanmıştı.

Lübnanlı Bakan, ayrıca 10 Aralık'ta İranlı mevkidaşının Tahran'ı ziyaret etme yönündeki davetini kabul etmemişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer! İkisi Süper Lig devinden
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Konyaspor'dan üst üste 4 transfer

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer! İkisi Süper Lig devinden
3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti