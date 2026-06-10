Haberler

Lübnan'daki İsrail askerlerine yönelik İHA saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki işgali sürerken, bir İHA nedeniyle kuzeydeki Şlomi yerleşiminde sirenler çaldı. İsrail savaş uçakları İHA’yı düşürdü. Hizbullah ise işgal altındaki bölgelerde İsrail güçlerini hedef almaya devam ediyor.

Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdüren İsrail güçlerini hedef alan insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzey sınırındaki Şlomi yerleşiminde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin bulunduğu bölgenin yakınlarında bir İHA tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının söz konusu İHA'yı düşürdüğü aktarıldı.

İHA saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Şlomi yerleşiminde sirenlerin devreye girdiği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlere Hizbullah'ın saldırı düzenlemesi halinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini bombalamakla tehdit etmişti.

Hizbullah ise Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail birliklerini sık sık İHA ve roket saldırılarıyla hedef alıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı

A Milli Takım'da neler oluyor?
Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu

Tarih yazdığı takımdan gönderilmişti! 24 saat dolmadan imzayı attı
A Milli Takımımızı koruyan özel polis ekibi dikkatleri üzerine çekti

Amerika'da Türk rüzgarı! Herkes onları konuşuyor
İhraçları açıklayan CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak

Özgür Özel ile ilgili "ihraç" sorusuna çok konuşulacak yanıt
Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçak indi! Yıldız isim Fenerbahçe için İstanbul'da
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Okan Buruk çok konuşulan o fotoğraf hakkında suskunluğunu bozdu

Boyu üzerinden alay edilen yorumlar sonrası suskunluğunu bozdu