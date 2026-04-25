Lübnan'dan ateşlenen roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından fırlatılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Manara, Margaliot ve Misgav Am bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e iki roket fırlatıldığı, roketlerden birinin önlendiği, diğerinin açık alana düştüğü ileri sürüldü.

Lübnan'dan fırlatılan roketler nedeniyle herhangi bir yaralanma meydana gelmediği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın

Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın
Pezeşkiyan saldırılar sonrası halkından tasarruf yapmasını istedi: 10 yerine 2 ışık yak

Saldırılar sonrası halkına seslendi: 10 yerine 2 ışık yakın
Reklamı kapatmak isterken hesabı boşaltıldı! Banka faiziyle tazminat ödeyecek

Reklamı kapatmak isterken hesabı boşaltıldı
Temizlik işçisinden örnek davranış! Altın dolu kutuyu polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu kutunun içindekini görünce hemen polise koştu
Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın

Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Aynı şehir aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler