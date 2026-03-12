Lübnan hükümeti: İsrail saldırılarında ölü sayısı 687'ye, yaralı sayısı 1786'ya yükseldi
Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e çıktığını açıkladı. Saldırılar sonrası barınma merkezlerine başvuran insan sayısı 816 bin 700’ü buldu.
Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıkladı.
Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.
Markus, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.