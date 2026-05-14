Unıcef: Lübnan'daki İsrail Saldırılarında Son Bir Haftada 59 Çocuk Öldü ya da Yaralandı

BEYRUT, 14 Mayıs (Xinhua) -- BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da yürürlükte olan ateşkese rağmen son bir hafta içinde en az 59 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

BM ajansı çarşamba günü yaptığı açıklamada, saldırılardan sağ kurtulan çocuklarda derinleşen fiziksel ve psikolojik travmalar konusunda da uyarılarda bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin 16 Nisan'ı 17 Nisan'a bağlayan gece yarısı yürürlüğe girmesinden bu yana en az 23 çocuk hayatını kaybetti, 93 çocuk ise yaralandı. Bu son verilerle birlikte, 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybeden çocuk sayısı 200'e, yaralı sayısı ise 806'ya yükseldi.

Bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi ve yerel medyanın aktardığı bilgilere göre, yalnızca çarşamba günü İsrail'in Lübnan'ın güney ve orta kesimlerine yönelik saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 33 kişi yaşamını yitirdi.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Edouard Beigbeder, şiddeti durdurmayı amaçlayan anlaşmaya rağmen çocukların ömür boyu sürecek izler bırakabilecek saldırılara ve travmalara maruz kalmaya devam ettiğini vurguladı.

