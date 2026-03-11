İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 780 bine ulaştı

İsrail'in işgali ve saldırıları karşısında Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının yaklaşık 780 bine ulaştığı bildirildi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Seyyid, görüşmede Lübnan'da yaşanan yerinden edilme krizine yönelik müdahale planındaki son gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Avn'a bilgi verdiğini aktardı.

Zorla yerinden edilme krizine müdahale planının karşılaştığı zorluklar ile Lübnan'a ulaşan insani yardımlara ilişkin gelişmelerin değerlendirildiğini kaydeden Seyyid, "Ülkede zorla yerinden edilen kayıtlı kişi sayısı yaklaşık 780 bine ulaştı. Bunların yaklaşık 120 bini barınma merkezlerinde yaşıyor." dedi.

Seyyid, Avrupa Birliği'nden bir yardım uçağının dün geldiğini, yardım malzemelerinin barınma merkezlerinde yaşayanlara iletileceğini kaydetti.

Ürdün, Fransa ve diğer ülkelerden de ek yardımların geleceğini aktaran Lübnanlı Bakan, Cumhurbaşkanı Avn'ın da ülkeye daha fazla destek sağlanması amacıyla bir dizi ülke yöneticisiyle görüşmeler yaptığını ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.