Lübnan'da Unıfıl Devriyesine Saldırı: Bir Barış Gücü Askeri Öldü, Üç Asker Yaralandı

(ANKARA) - Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) bağlı bir devriyeye, İsrail ve Lübnan arasında bu hafta varılan ateşkese rağmen düzenlenen saldırıda bir barış gücü askeri hayatını kaybetti, üç asker yaralandı. UNIFIL, saldırının "devlet dışı aktörler" tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hayatını kaybeden askerin Fransız vatandaşı Florian Montorio olduğunu duyurdu ve yaptığı açıklamada "Tüm bulgular, bu saldırının sorumluluğunun Hizbullah'a ait olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı. Hizbullah ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise saldırıyı kınadı. Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre Avn, Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde saldırının kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

