Lübnan'ın güneyindeki patlamada bir İsrail askeri ağır yaralandı

İsrail ordusu, geniş bir alanı işgal altında tuttuğu Lübnan'ın güneyinde meydana gelen bir patlama sonucu bir yedek askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerin tedavi için hastaneye nakledildiği ve ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

İsrail basını, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail askerinin yaralandığı patlamanın yerel saatle 13: 30 sularında Arnun bölgesinde meydana geldiğini aktardı.

Haberde, İsrail askerinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın nedeninin hala araştırılmakta olduğu bildirildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 257 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.