Lübnan'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı - Haberler

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Lübnan'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Lübnan'ın güneyinde bulunan Sayda kentine bağlı Benaful Mahallesi'nde patlama meydana geldi. Benaful Belediyesi yakınlarında Emel Hareketi ofisine ait merkezde yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Benaful Belediye binasının yıkıldığı ve çevre binalarda da büyük hasarın meydana geldiği şiddetli patlama nedeniyle bölgede panik yaşandı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamada hayatını kaybeden kişinin Benaful Belediye Başkanının oğlu olduğu ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Nisrine Borghol/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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