Lübnan'da İsrail saldırıları gölgesinde Paskalya Yortusu ayinleri düzenlendi

Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Lübnan'ın farklı bölgelerinde dualar edilerek, İsrail'in saldırılarının sona ermesi için temennilerde bulunuldu. İlaveten, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1461'e yükselirken, yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bine ulaştı.

Ayinlerde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona ermesi ve ülkede kalıcı barışın sağlanması temennisinde bulunuldu.

Lübnan'da Paskalya kutlamaları, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırıların gölgesinde gerçekleştiriliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
