İsrail, Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Oteli Hedef Aldı: En Az 4 Ölü, 10 Yaralı
Beyrut'taki bir otele düzenlenen İsrail saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Olay, 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleşti.
BEYRUT, 9 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırılarında hasar gören bir otel, 8 Mart 2026.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki bir otele düzenlediği saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
