Lübnan'da İsrail saldırılarında ölen sivil savunma çalışanları son yolculuğuna uğurlandı
İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun beldesindeki saldırısında hayatını kaybeden 3 sivil savunma görevlisi için cenaze töreni düzenlendi.
İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun beldesindeki saldırısında hayatını kaybeden 3 sivil savunma görevlisi için cenaze töreni düzenlendi.
Sur kentindeki törene çok sayıda kişi katıldı.
Törenin ardından cenazeler, Sur kentindeki mezarlığa nakledilerek toprağa verildi.
İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun beldesinde arama kurtarma ekiplerini 28 Nisan'da hedef aldığı saldırıda, 3'ü sivil savunma görevlisi 5 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.