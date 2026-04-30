Lübnan'da İsrail saldırılarında ölen sivil savunma çalışanları son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun beldesindeki saldırısında hayatını kaybeden 3 sivil savunma görevlisi için cenaze töreni düzenlendi.

Sur kentindeki törene çok sayıda kişi katıldı.

Törenin ardından cenazeler, Sur kentindeki mezarlığa nakledilerek toprağa verildi.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun beldesinde arama kurtarma ekiplerini 28 Nisan'da hedef aldığı saldırıda, 3'ü sivil savunma görevlisi 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

İBB davasında 9 ismin tahliyesi istendi
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Körfez'de yangın çıkaracak tarihi rest: Yeni bir dönem başladı
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Cami içerisinde uygunsuz görüntüler! Meselenin aslı ortaya çıktı

Cami içerisinde uygunsuz görüntü! Meselenin aslı ortaya çıktı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!