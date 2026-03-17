Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında can kaybı 912'ye, yaralı sayısı 2 bin 221'e yükseldi

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında 111 çocuk ve 67 kadının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 38 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 69'unun yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.