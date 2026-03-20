Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1021'e çıktı

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 20 artarak 1021'e çıktığını bildirdi. Saldırılarda en fazla etkilenenler arasında kadınlar ve çocuklar yer alıyor.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda can kaybının son 24 saatte 20 artarak 1021'e, yaralı sayısının ise 2 bin 641'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerden 118'inin çocuk, 79'unun kadın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının öldüğü, 119 sağlık çalışanının ise yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

Genç kadın annesinin mezarı başında can verdi
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı

İnsanlığın bittiği anlar! Zavallı hayvanı bayıltana kadar dövdü
Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası

Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Soluğu cezaevinde aldılar
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerinin efsane ismi hayatını kaybetti
Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü

Eski kulüp başkanı ile kardeşini öldürdü, böyle yakalandı
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı