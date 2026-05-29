İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında En Az 17 Kişi Hayatını Kaybetti
Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerinde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında en az 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Burç Eş-Şemali'de yıkılan binaların enkazından çıkarılan cesetler ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
BEYRUT, 29 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Burç Eş-Şemali'de İsrail hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazı, 27 Mayıs 2026.
Kaynak: Xinhua