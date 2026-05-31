İsrail'in Lübnan'a Yönelik Son Hava Saldırılarında En Az Kişi 15 Öldü
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği hava ve İHA saldırılarında en az 15 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Ensariye bölgesinde büyük yıkım meydana geldi.
ENSARİYE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın Ensariye bölgesinde İsrail hava saldırılarının neden olduğu yıkım, 30 Mayıs 2026.
Kaynak: Xinhua