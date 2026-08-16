Lübnan'da İsrail İHA'sı Eve Düştü: Arama Kurtarma Başlatıldı

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) düştükten sonra infilak ettiği evde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın güneydeki Kafra beldesinde bir evin üstüne düştüğü belirtildi.

İHA'nın düştükten sonra evin içinde infilak ettiği aktarılan haberde, söz konusu evde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun güneydeki Nebatiye kentine bağlı Hadasa beldesi çevresini topçu atışlarıyla hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 346 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA