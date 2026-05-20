İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü İHA'nın infilakı sonucu 7 askerimiz yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) düşerek infilak etmesi sonucu ikisi subay 7 askerin yaralandığını açıkladı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü bir İHA'nın düşerek infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, olayda bir kadın asker ağır, 1 saha komutanı ve 2 asker orta, 1 saha komutanı ve 2 askerin de hafif derecede olmak üzere 7 askerin yaralandığı belirtildi.

Ordunun açıklamasında, yaralı askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.