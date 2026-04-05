İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyinde yaşayan Hristiyanlar, Paskalya'yı buruk kutladı

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyinde yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Yortusu'nu buruk bir sevinçle kutladı.

Lübnan'ın İsrail sınırına yakın Kalaya beldesindeki Hristiyanlar, devam eden saldırılara rağmen Paskalya Yortusu münasebetiyle Aziz Georgios Kilisesi'nde bir araya geldi.

Yağışlı havaya rağmen ayinlerin ardından kilise çevresinde çan sesleri eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Buruk geçen Paskalya kutlamalarına katılan Danyel Nikola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün beldemizde bayramı kutlayabildiğimiz için Allah'a şükrediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu durumdan kurtulmayı ve insanların güvenle beldelerine dönmesini umuyoruz." dedi.

Pulina Matta ise geçmiş yıllara kıyasla tam bir bayram sevinci yaşayamadıklarını belirterek, "Yine de çocuklarımızın önünde bayram sevincini göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pulina Hamad da bombardımana rağmen bayramı kutlamak için geldiğini dile getirdi.

Maron Selame ise "Beldemizde direniyoruz. Bu sürecin, Lübnan'ın krizlerinden yeniden doğuşuna vesile olmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.