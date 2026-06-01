Haberler

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın İHA saldırısında 1 İsrail subayı öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın patlayıcı yüklü İHA saldırısında 1 İsrail subayı hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı. İsrail'in Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart'tan bu yana ölen asker sayısı 27'ye yükseldi.

Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan 1 İsrail subayı, Hizbullah'ın düzenlediği patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, aynı olayda 4'ü rütbeli, 7 askerin de yaralandığı belirtildi.

Doktor Yüzbaşı Ori Yosef Silvester'in Hizbullah saldırısında öldüğü belirtilen açıklamada, 2'si subay 3 askerin ağır, 1 askerin orta ve 2'si subay 3 askerin hafif yaralandığı kaydedildi.

Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğine işaret edilmeyen açıklamada, ölen askerin ailesine bilgi verildiği ve yaralanan askerlerin ise hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılar sırasında Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırıp genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 27'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı

Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı! Bu transfer olursa şehir yanar
CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı

CHP'de saflar belli oldu! 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmadı
Karadeniz açıklarında korkutan cisim: Ekipler bölgeyi abluka altına aldı

Karadeniz açıklarında şüpheli cisim alarmı: Gören telefona sarıldı

Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Hakan Safi müjdeyi verdi: Şu anda İstanbul'dalar

Müjdeyi verdi: Şu anda İstanbul'dalar!
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı