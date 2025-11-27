Haberler

Lübnan'da Gerginlik Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, gerginliğin sürmesi halinde yeni çatışmaların başlayabileceği uyarısında bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini ve ateşkese rağmen bölgedeki durumun hala endişe verici olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert, "Lübnan'da mevcut durum devam ettiği sürece" gerginliğin yeniden tırmanma ihtimalinin olduğunu belirtti.

Hennis-Plasschaert, yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin bir yıl önce yürürlüğe girerek "gerginliği hızlı bir şekilde düşürdüğünü" belirtti.

Lübnan'da ateşkesin sürdürülebilir çözümlere ulaşılması yönünde umutları ve beklentileri artırdığını kaydeden Hennis-Plasschaert, "Ancak birçok Lübnanlı için çatışma, daha az yoğun olsa da devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Mevcut durum devam ettikçe gerginliğin artma ihtimali var." diyen Hennis-Plasschaert, "Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki varlığının artırılması ve hükümetin aldığı önemli kararlar, normalleşmeye giden yolun temel taşını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan ve İsrail arasındaki diyalog ve müzakerelerin altını çizen Hennis-Plasschaert, mevcut sorumluluklar konusunda karşılıklı anlayışın tesis edilmesinin ve tarafların istediği güvenlik ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Hennis-Plasschaert, "Şimdi diyalog zamanıdır, hiçbir zorluk aşılmaz değildir. Herkes için daha parlak bir gelecek hala mümkün." şeklinde açıklamasına son verdi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine - Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.