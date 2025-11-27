Lübnan'da Gerginlik Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert, "Lübnan'da mevcut durum devam ettiği sürece" gerginliğin yeniden tırmanma ihtimalinin olduğunu belirtti.

Hennis-Plasschaert, yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin bir yıl önce yürürlüğe girerek "gerginliği hızlı bir şekilde düşürdüğünü" belirtti.

Lübnan'da ateşkesin sürdürülebilir çözümlere ulaşılması yönünde umutları ve beklentileri artırdığını kaydeden Hennis-Plasschaert, "Ancak birçok Lübnanlı için çatışma, daha az yoğun olsa da devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Mevcut durum devam ettikçe gerginliğin artma ihtimali var." diyen Hennis-Plasschaert, "Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki varlığının artırılması ve hükümetin aldığı önemli kararlar, normalleşmeye giden yolun temel taşını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan ve İsrail arasındaki diyalog ve müzakerelerin altını çizen Hennis-Plasschaert, mevcut sorumluluklar konusunda karşılıklı anlayışın tesis edilmesinin ve tarafların istediği güvenlik ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Hennis-Plasschaert, "Şimdi diyalog zamanıdır, hiçbir zorluk aşılmaz değildir. Herkes için daha parlak bir gelecek hala mümkün." şeklinde açıklamasına son verdi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.