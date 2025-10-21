Lübnan'da Geçici Okulda İlk Ders
Lübnan'ın Meys El Cebel bölgesinde, İsrail'in hava saldırıları sonucunda yıkılan okulların yerine yapılan geçici okulda dersler başladı. Öğrenciler, eğitimlerine devam etme fırsatı buldu.
MEYS EL CEBEL, 21 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyinde yer alan Meys El Cebel'de geçici bir okulda derslerin ilk gününe katılan öğrenciler, 20 Ekim 2025.
İsrail'in geçen yıl Meys El Cebel'e düzenlediği hava saldırılarında yıkılan üç okulun yerine inşa edilen geçici okul, öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel