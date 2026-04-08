Lübnan: İsrail'in düzenlediği eş zamanlı saldırılarda onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarında ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı. Acil müdahale ve kurtarma çalışmaları öncelikli olarak sürdürülüyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın birçok bölgesine eş zamanlı şekilde yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bu aşamada önceliğin acil müdahale çalışmalarının yürütülmesi, enkaz altında kalanların kurtarılması ve yaralıların durumlarına göre hastanelere sevk edilerek tedavilerinin sağlanması olduğu vurgulandı.

Özellikle başkent Beyrut'taki mahallelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması çağrısında bulunulan açıklamada, kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına öncelik tanınması için yolların açık bırakılması istendi.

İsrail ordusu öğle saatlerinde Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın güneyi ve doğusunda onlarca noktaya eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
500

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki

Terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki gösterdi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında

Terör saldırısında Türk polisini aşağılayanlar bedelini ödüyor
Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin

Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin