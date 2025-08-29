Türkiye, Beyrut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı resepsiyonla kutladı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem tarafından başkent Beyrut'un kuzeyindeki Cunye bölgesinde Lübnan ordusuna ait subay akademisi binasında resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, askeri ataşeler, elçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Kutlama İstiklal Marşı ve Lübnan milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Lütem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımlamış olduğu "30 Ağustos Zafer Bayramı" ile ilgili kutlama mesajını okudu.

Büyükelçi Lütem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından sonra resepsiyonda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne ve kahramanlığına vurgu yaptı.

Lütem, Türkiye'nin Lübnan'a ve Lübnan ordusuna desteğinin devam edeceğini ifade etti.

Büyükelçi Lütem ayrıca, dün Lübnan'ın güneyinde düşen İsrail'e ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) incelenmesi sırasında patlaması sonucu 2 Lübnan askerinin öldüğü olayla ilgili taziyelerini iletti.

Resepsiyonda daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatlarını gösteren görüntüler izletildi.

Etkinlik, konuklara Türk mutfağından farklı lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.