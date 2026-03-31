Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan ülkesinde saldırıda ölen BM Barış Gücü askerleri için taziye mesajı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan 3 Endonezyalı askerin Lübnan'da öldürülmesi dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya taziyelerini sundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Subianto'ya gönderdiği taziye mesajında, Lübnan'ın güneyinde barış ve istikrarı koruma görevini yerine getirirken Endonezya taburunda görevli 3 askerin hayatını kaybettiği haberini "derin üzüntüyle öğrendiğini" belirtti.

Söz konusu kaybın yalnızca Endonezya için değil, Lübnan ve uluslararası toplum için de büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Avn, UNIFIL askerlerinin güvenlik ve barış uğruna fedakarlık ve bağlılık değerlerini temsil ettiğini ifade etti.

Endonezya yönetimi ve halkı ile hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en içten taziyelerini ileten Avn, Lübnan'ın UNIFIL bünyesindeki Endonezya birliklerinin güneyde istikrarın sağlanmasına yönelik rolüne duyduğu derin takdiri dile getirdi.

UNIFIL, 29-30 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde meydana gelen olaylarda 3 Endonezyalı askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.