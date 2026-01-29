Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Ürdün Genelkurmay Başkanı Huneyti'yi kabul etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ile görüşerek, Ürdün'ün Lübnan ordusuna sağlayacağı destekleri konuştular.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yle görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, ülkesini ziyaret eden Ürdün Genelkurmay Başkanı Huneyti'yi kabul etti.

Görüşmede Huneyti'nin, ülkesinin Lübnan ordusuna teçhizat ve eğitim desteğini sürdürerek ordunun kendisine verilen görevleri yerine getirmesine katkı sağlamaya devam edeceğini ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
