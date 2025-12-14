Lübnan, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sidney kentinde 12 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınadığı bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Başta yaşam hakkı olmak üzere insani değerlerin evrensel ve değişmez ilkeler olduğunu vurgulayan Avn, "Gazze'de, Lübnan'ın güneyinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde masum sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Avn, terörle mücadele çağrısında bulundu.

Sydney'deki saldırıda 12 kişi öldü

Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda, 12 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı.

Ölenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişilerden olduğu, yaralı bir şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etmişti.