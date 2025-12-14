Haberler

Lübnan, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Sidney'deki Bondi Plajı'nda meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınadı. Avn, insani değerlerin evrensel ilkeleri olduğunu vurgulayarak, terörle mücadele çağrısında bulundu.

Başta yaşam hakkı olmak üzere insani değerlerin evrensel ve değişmez ilkeler olduğunu vurgulayan Avn, "Gazze'de, Lübnan'ın güneyinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde masum sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Avn, terörle mücadele çağrısında bulundu.

Sydney'deki saldırıda 12 kişi öldü

Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda, 12 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı.

Ölenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişilerden olduğu, yaralı bir şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
