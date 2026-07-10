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Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn ve Ordu Komutanı Heykel, İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasını görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile ülkedeki güvenlik durumu, İsrail saldırıları altındaki güney Lübnan'daki gelişmeler ve İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik hazırlıkları ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile ülkedeki güvenlik durumunu, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki gelişmeleri ve İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik hazırlıkları ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Genelkurmay Başkanı Heykel'i Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki gelişmeler ile ülke genelindeki güvenlik durumu değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, ABD'de 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşmasında öngörülen ve İsrail ordusunun çekilmesiyle eş zamanlı olarak Lübnan ordusunun konuşlanmasının planlandığı pilot bölgelerde yürütülen hazırlıkları ele aldı.

Görüşmede, Lübnan ordusunun ülke genelinde yürüttüğü görevler ile askeri kurumun durumu ve personelin ihtiyaçları da değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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