Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'u kabul etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya gelerek ülkedeki gerilimi düşürme ve müzakere süreçlerini ele aldı. Avn, ateşkes önceliklerinin olduğunu vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'a temaslarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, Barrot'u kabul etti.

Barrot, görüşmede ülkesinin İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan'da gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik girişimlerinin son durumuna ilişkin Avn'a bilgi verdi.

Fransa'nın gerilimi sona erdirmeye yönelik çalışmalara yürütmeye hazır olduğunu belirten Barrot, Cumhurbaşkanı Avn'ın ortaya koyduğu müzakere girişimini "cesur" olarak nitelendirdi ve bu girişimin uluslararası toplumdan destek gördüğünü ifade etti.

Görüşmede ayrıca Lübnan ordusunun mevcut krizin çözümündeki rolü ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) görev süresinin sona ermesinin ardından ortaya çıkabilecek durum ele alındı.

Barrot, Lübnan ile Suriye arasındaki ilişkiler kapsamında ise Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleştirilen üçlü temaslara da değinerek, Fransa'nın iki ülke arasındaki koordinasyonun sürmesine katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

İsrail saldırılarının sürdüğü ortamda müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Avn ise önceliklerinin ateşkes sağlanması olduğunu vurguladı.

Avn, "(İsrail ile) müzakere girişimi hala geçerli, ancak askeri tırmanış sürecin başlamasını engelliyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin başarıya ulaşması için gerekli garantilerin sağlanması gerektiğini belirten Avn, ancak mevcut koşulların müzakereler için henüz uygun olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
