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Lübnan Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı, Lübnan ile İsrail Arasında İmzalanan Anlaşmayı Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı, Lübnan ile İsrail Arasında İmzalanan Anlaşmayı Görüştü
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, İsrail ile varılan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik taahhütlerini yineledi ve İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesi için ABD'den baskı yapmasını istedi. Trump ise Lübnan'ın egemenliğine destek sözü verdi.

BEYRUT, 28 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre cumartesi günü geç saatlerde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Avn, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanması konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme taahhüdünde bulundu. Avn ayrıca, ABD'nin anlaşmanın ihlal edilmesini önlemeye ve anlaşma kapsamında varılan tüm taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamaya yardımcı olacağını umduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ABD'ye özellikle, Lübnan ordusunun uluslararası alanda tanınan sınıra konuşlandırılmasını kolaylaştırmak adına İsrail'e, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

Trump ise, ülkesinin Lübnan'a ve Lübnan halkına verdiği desteği yineleyerek, anlaşmanın uygulanması ve ülkede güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesi için çalışma taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı, Lübnan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğini, ayrıca devlet otoritesinin silahlı kuvvetleri aracılığıyla ülkenin tamamında hakim kılınmasına katkı sunacağını belirtti.

Görüşmenin sonunda Trump, Avn ile yakın gelecekte Washington'da bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve anlaşmasına vardığını duyurmuştu.

Washington'da büyükelçilik düzeyinde gerçekleştirilen son görüşmelerin ardından imzalanan anlaşma, İsrail ile Lübnan arasındaki kırılgan ateşkesin uygulanmasını öngörüyor.

Kaynak: Xinhua
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