Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Halkıma ve ülkeme yönelik savaşı durdurmak için imkansızı başarmak görevim"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerin geri çekilme, ateşkes ve yerinden edilenlerin dönüşü esasına dayandığını belirterek, savaşı durdurmak için en az bedelli yolu seçmek zorunda olduğunu söyledi. İsrail ise ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelerin geri çekilme, ateşkes ve yerinden edilenlerin dönüşü esasına dayandığını belirterek, "Halkıma ve ülkeme yönelik savaşı durdurmak için imkansızı başarmak ve en az bedel gerektiren yolu seçmek görevimdir." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda milletvekili Mişel Daher ile tarım birliklerinden oluşan heyeti kabul etti.

Avn, Lübnan'ı ve halkını savaştan korumak için çaba harcadıklarını belirterek, "Müzakereler için belirlenen çerçeve; İsrail'in geri çekilmesi, ateşkesin sağlanması, ordunun sınıra konuşlandırılması ve yerinden edilenlerin dönüşü esaslarına dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın geçmişte savaşların sonuçlarını ağır şekilde tecrübe ettiğini vurgulayan Avn, "Savaşların Lübnan'ı nereye sürüklediğini gördük. Bugün artık bunun maliyetini taşıyabilecek kimse var mı?" dedi.

İsrail müzakere ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

14 ve 15 Mayıs'ta düzenlenen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ancak İsrail ordusu müzakerelere ve uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

