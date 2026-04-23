Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail'in gazetecileri hedef almasının insanlığa karşı suç olduğunu belirtti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'da bir kadın gazeteciyi öldürmesini kınayarak, basın mensuplarının hedef alınmasının "insanlığa karşı suç" olduğunu vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Tayri beldesine düzenlediği saldırıda gazeteci Emel Halil'in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, aynı saldırıda yaralanan Zeynep Fereç'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail'in basın mensuplarını hedef alan saldırısını kınayan Avn, bunun uluslararası hukuk ve teamüller uyarınca cezalandırılması gereken "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğunu vurguladı.

Avn, bu tür saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun çarşamba günü Tayri beldesinde ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetmiş, diğer gazeteci ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
