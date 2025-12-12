Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Müzakerelerde önceliğimiz, İsrail'in elindeki Lübnanlı esirlerin salıverilmesidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'de tutulan Lübnanlı esirlerin serbest bırakılmasının müzakerelerdeki öncelik olduğunu dile getirdi. Avn, müzakerelerin yoğun sürdüğünü ve en kısa sürede olumlu sonuçlar beklediğini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'de tutulan Lübnanlı esirlerin serbest bırakılmasının yürütülen müzakerelerde öncelikli konu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Lübnanlı Esirler ve Özgür Bırakılanlar Derneğinden bir heyeti, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, "Müzakerelerde önceliğimiz, İsrail'in elindeki Lübnanlı esirlerin salıverilmesidir." diyen Avn, esirlerin serbest bırakılması için temasların sürdüğünü ve en kısa sürede olumlu sonuçlara ulaşılmasını umduklarını ifade etti.

İsrail'in elinde 20 Lübnanlı esirin bulunduğunu bildiren Avn, "Bu mesele gündemde kalmaya devam edecek. Tüm Lübnanlılara karşı sorumluluk taşıyorum. İsrail'in taleplere yanıt vermesini sağlamak için mümkün olan her yolla sonuca ulaşmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan- İsrail müzakereleri

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Lübnan ziyaretini tamamlamasının ardından İsrail ve Lübnan 3 Aralık'ta, "Mekanizma" olarak bilinen Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin toplantılarına karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı alarak, müzakere sürecini yeni bir aşamaya taşıdı.

Lübnan ile İsrail arasındaki müzakereler ABD ve Avrupa'nın yoğun baskısı altında sürerken, taraflar masaya birbirinden uzak önceliklerle geliyor.

Uzmanlara göre Tel Aviv "ekonomik bölge" söylemiyle sınır hattını güvenlik açısından yeniden düzenlemeyi hedeflerken, Beyrut ise kalıcı ateşkes, saldırıların durması, esirlerin salıverilmesi ve işgalin son bulmasını önceleyen bir yaklaşım benimsiyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Okulun hademesi tartıştığı 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı

Okulun hademesi 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title