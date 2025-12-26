Lübnan, Suriye'de camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye'nin Humus ilinde bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, hükümeti ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Avn, Lübnan'ın terörle mücadelede Suriye'ye desteğini yineledi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Humus'taki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.