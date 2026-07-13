Haberler

Lübnan'dan Roma'da İsrail'e çekilme talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, müzakere heyetine yarın ve ertesi gün İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak görüşmelerde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 pilot bölgeden derhal çekilmeye başlamasını talep etmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, müzakere heyetine yarın ve ertesi gün İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak görüşmelerde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 pilot bölgeden derhal çekilmeye başlamasını talep etmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'tun doğusundaki Baabda Sarayı'nda Başbakan Nevvaf Selam'ı kabul etti.

Görüşmede, ülkedeki genel durum ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki gelişmeler ele alındı.

Taraflar, Roma'da yarın ve ertesi gün ABD öncülüğünde yapılacak Lübnan-İsrail müzakerelerinin yeni turunu da değerlendirdi.

Açıklamada, Avn'ın müzakere heyetine, başka herhangi bir konu görüşülmeden önce, geçen ay imzalanan çerçeve anlaşması uyarınca İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 pilot bölgeden çekilmesini talep etmesi yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Selam, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerle yaptığı temaslar hakkında Avn'a bilgi verdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Avn'ın 21 Temmuz'da ABD'ye yapacağı ziyaret ile ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı

Yeni savaş patlak verdi! Havalimanı ve hava üslerini vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ön görüşme yapıldı! Galatasaray'dan sürpriz hamle

Galatasaray taraftarının beklediğine değiyor
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray için İstanbul'da!
Dilan Çıtak Manifest kızlarına savaş açtı, altından başka hesap çıktı

Manifest'i hedef alan ünlü ismin sözleri eski defterleri açtırdı!

Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni parti hazırlığı' iddialarına ilişkin ilk yorum: Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok

Özgür Özel'e canlı yayında çağrı yaptı: Bunu yapmana gerek yok
TFF, Bölgesel Amatör Lig'in ismini değiştirdi

Yeniliği TFF duyurdu: Ligin adı değişti
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi