Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı, ordunun Litani bölgesindeki yetki genişletme önlemlerini uyguladığını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Litani Nehri'nin güneyinde devlet otoritesinin tesis edilmesi için yürütülen adımları desteklerken, İsrail'in saldırılarını kınadı ve uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordunun Litani Nehri'nin güneyinde devlet otoritesinin tesis edilmesi amacıyla hükümet tarafından belirlenen adımları profesyonelce ve hassasiyetle uyguladığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, İsrail'in ülkenin doğu ve güneyine yönelik son saldırılarını kınadı.

Bu saldırıların amacının " İsrail'in devam eden gerilimini durdurmak için yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde yapılan tüm çabaları engellemek" olduğunu vurgulayan Avn, Lübnan'ın söz konusu girişim ve tedbirlerle uyumlu hareket etmesine rağmen saldırıların gerçekleştiğini söyledi.

Avn, hükümetin Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede otoritesini tesis etmeye yönelik benimsediği adımların Lübnan ordusu tarafından profesyonellik, bağlılık ve hassasiyetle uygulandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, son İsrail saldırılarının özellikle çarşamba günü yapılması planlanan "Mekanizma" komitesi toplantısının arifesinde gerçekleşmesi nedeniyle "birçok soru işareti doğurduğunu" kaydetti.

Avn, söz konusu komitenin toplantısında "çatışmaların durdurulması, Lübnan'ın güneyinde güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik pratik adımlar, İsrail güçlerinin güney sınırına kadar çekilmesi, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda Lübnan ordusunun konuşlanmasının tamamlanması" konularının ele alınmasının beklendiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesine son vermek için "etkin şekilde müdahale etme" çağrısında bulundu.

Lübnan'da Hizbullah'ı silahsızlandırma süreci

Lübnan'da Beyrut yönetimi, 5 Ağustos'ta Hizbullah dahil grupların silahsızlandırılması ve ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul ederken, Lübnan ordusuna 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi verdi.

Lübnan hükümeti, ordunun eylül ayında hazırladığı 5 aşamalı planı kabul ederken, planın ilk aşaması kapsamında, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerden silahların 2025 sonuna kadar toplanması öngörülüyordu.

Daha sonraki aşama ise Litani'nin kuzeyindeki bölgeleri kapsıyor.

İsrail ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan ve "Mekanizma" olarak bilinen Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde ise Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

İsrail ve Lübnan 3 Aralık'ta, Mekanizma toplantılarına karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı alarak, müzakere sürecini yeni bir aşamaya taşıdı.

En son 19 Aralık 2025'te Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde toplanan Mekanizma'nın, 7 Ocak'ta yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

İsrail ise Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah unsurlarının bulunduğu iddiasıyla bölgede saldırılarını sürdürüyor.

Son olarak, İsrail dün Lübnan'ın güneyindeki Kefr Hatta ve Annan'ı bombaladı, İlma eş-Şaab Vadisi'ne de topçu saldırıları düzenledi.

Kaynak: AA / Stephanie Rady - Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı

Maduro sözleri nedeniyle röportaj esnasında gözaltına alındı
Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihine kadar yazmış

Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihe kadar yazmış
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu

Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe saydılar, sonuç ağır oldu