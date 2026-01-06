Lübnan Cumhurbaşkanı, ordunun Litani bölgesindeki yetki genişletme önlemlerini uyguladığını söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordunun Litani Nehri'nin güneyinde devlet otoritesinin tesis edilmesi amacıyla hükümet tarafından belirlenen adımları profesyonelce ve hassasiyetle uyguladığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, İsrail'in ülkenin doğu ve güneyine yönelik son saldırılarını kınadı.

Bu saldırıların amacının " İsrail'in devam eden gerilimini durdurmak için yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde yapılan tüm çabaları engellemek" olduğunu vurgulayan Avn, Lübnan'ın söz konusu girişim ve tedbirlerle uyumlu hareket etmesine rağmen saldırıların gerçekleştiğini söyledi.

Avn, hükümetin Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede otoritesini tesis etmeye yönelik benimsediği adımların Lübnan ordusu tarafından profesyonellik, bağlılık ve hassasiyetle uygulandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, son İsrail saldırılarının özellikle çarşamba günü yapılması planlanan "Mekanizma" komitesi toplantısının arifesinde gerçekleşmesi nedeniyle "birçok soru işareti doğurduğunu" kaydetti.

Avn, söz konusu komitenin toplantısında "çatışmaların durdurulması, Lübnan'ın güneyinde güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik pratik adımlar, İsrail güçlerinin güney sınırına kadar çekilmesi, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda Lübnan ordusunun konuşlanmasının tamamlanması" konularının ele alınmasının beklendiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesine son vermek için "etkin şekilde müdahale etme" çağrısında bulundu.

Lübnan'da Hizbullah'ı silahsızlandırma süreci

Lübnan'da Beyrut yönetimi, 5 Ağustos'ta Hizbullah dahil grupların silahsızlandırılması ve ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul ederken, Lübnan ordusuna 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi verdi.

Lübnan hükümeti, ordunun eylül ayında hazırladığı 5 aşamalı planı kabul ederken, planın ilk aşaması kapsamında, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerden silahların 2025 sonuna kadar toplanması öngörülüyordu.

Daha sonraki aşama ise Litani'nin kuzeyindeki bölgeleri kapsıyor.

İsrail ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan ve "Mekanizma" olarak bilinen Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde ise Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

İsrail ve Lübnan 3 Aralık'ta, Mekanizma toplantılarına karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı alarak, müzakere sürecini yeni bir aşamaya taşıdı.

En son 19 Aralık 2025'te Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde toplanan Mekanizma'nın, 7 Ocak'ta yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

İsrail ise Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah unsurlarının bulunduğu iddiasıyla bölgede saldırılarını sürdürüyor.

Son olarak, İsrail dün Lübnan'ın güneyindeki Kefr Hatta ve Annan'ı bombaladı, İlma eş-Şaab Vadisi'ne de topçu saldırıları düzenledi.